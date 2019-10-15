المتوسط:

عُقد صباح اليوم اجتماع ضم كلا من وزير المواصلات بحكومة الوفاق و وزير الاقتصاد المفوض و المدير التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار و رئيس جهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية والسيد مستشار وزير المواصلات .

حيث نوقشت في الاجتماع جملة من المشاريع أهمها : مشروع مطار طرابلس الدولي بجناحيه الشرقي والغربي ، مشروع الطريق السريع (امساعد -راس جدير ) وبعض الموانئ وذلك بتمويل هذه المشروعات من خارج ميزانية الدولة من خلال إبرام عقود استثمارية مع جهات دولية قادرة على الاستثمار في مثل هذه المشاريع باعتبار إن وزارة الاقتصاد هي الجهة المسئولة على تنظيم النشاط الاستثماري من خلال هيئة تشجيع الاستثمار التابعة لها .

واتفق الحضور على قيام وزارة الاقتصاد بتقديم مقترح لتشكيل لجنة وزارية لإدارة المشاريع الاستثمارية برئاستها وعضوية القطاعات ذات العلاقة وسيتم تشكيل لجان فنية تعمل تحت إشراف اللجنة الوزارية لكل مشروع على حدة والتي من بينها مشروع مترو مدينة طرابلس .

كما اتفق الحضور على عقد اجتماع بين المسؤلين في الجهات التابعة لوزارة المواصلات وهيئة تشجيع الاستثمار لمناقشة كيفية طرح مشاريع قطاع المواصلات المستهدف تنفيذها بطرق استثمارية مثل مطار طرابلس والطريق السريع امساعد – راس اجدير ، وبعض الموانئ.

The post وزيرا “مواصلات” و ” اقتصاد” بحكومة الوفاق يبحثان مشروع مطار طرابلس الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

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