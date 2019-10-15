حوادث أغسطس تُخلّف “خسائر مؤلمة”

تسببت حوادث المرور في شهر أغسطس الماضي، بمقتل 143 شخصا، و300 إصابة بين البليغة والمتوسطة، بحسب إحصائية نشرتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الثلاثاء.

وأشارت الإحصائية المسجلة بأقسام المرور بمديريات الأمن في المدن والمناطق، إلى أن الأضرار المادية الناتجة عن حوادث أغسطس بلغت 2.145 مليون دينار ليبي.

وقالت “داخلية الوفاق” إن حوادث المرور باتت من الظواهر الخطيرة التي ازدادت في الأونة الأخيرة حاصدة معها الأرواح ومسببة خسائر مادية لا تقدر بثمن.

وأضافت أن أهم أسباب الحوادث، السرعة الزائدة وعدم الامتثال لقواعد المرور، وكذلك عدم الاهتمام بالصيانة الدورية للمركبة، وعدم مطابقة المركبة لموصفات السلامة.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن سائق المركبة يتحمل ما نسبته 85 بالمئة من أسباب حوادث المرور، حيث إن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث هي تجاوز السرعة المسموح بها، أو تناول مادة مخدرة أو إرهاق السائق أو نومه، ونقص كفاءة وتجهيز المركبة.

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