لماذا نصح  “حفتر” رئيس وزراء حكومة الوفاق” السراج ” بالاستقالة وترك السياسة ؟

أكد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ، أن ” هناك اعتقاد خاطئ بأن ما يسمى بالمجلس الرئاسي يملك أن يصدر التعليمات للقوات الإرهابية والمليشياوية التي يحاربها الجيش بمواصلة القتال أو وقف إطلاق النار مثلا”.

وأضاف حفتر، في حوار له مع وكالة سبوتنيك الروسية، أن “المجلس الرئاسي هو من يتلقى التعليمات من هذه المجموعات المسلحة وليس العكس، وينحصر دوره في توفير المال والسلاح والمرتزقة بناء على أوامر تصدر له لا يملك إلا تنفيذها على الفور، ولا يجرؤ أحد من القلة المتبقين من أعضاء المجلس بدءا برئيسهم أن يرفض التعليمات الصادرة للمجلس من تلك العصابات ،ناهيك على أن المجلس نفسه يضم أكثر من عضو ينتمون إلى تنظيمات إرهابية”.

وأوضح حفتر، ” لقد انكشفت هذه الحقائق حين تبين عجز رئيس المجلس عن الالتزام بأي تعهد، وفي كل مرة نعتقد أننا توصلنا معه إلى صيغة لتجاوز الأزمة يطلب مهلة للتشاور ثم يختفي، للأسف أضعنا وقتا ثمينا في الحوار معه استجابة لمساع إقليمية ودولية، أما الآن فلا توجد أي وساطة لا دولية ولا محلية بيننا وبين المجلس أو رئيسه، والسبب أن العالم أدرك بأن المجلس صوري ورئيسه غير قادر على الوفاء بما يتعهد به أمامه”.

وأكمل ، أن ” السراج بكل بساطة مغلوب على أمره ولا حول له ولا قوة، ولو طلب مني النصيحة فنصيحتي الصادقة له أن يترك السياسة والمناصب الوهمية ويعود إلى فن الديكور وتصميم الأبواب والنوافذ، لأن الرئاسة لها شروطها. وكما يقال: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف دونه”.

وأوضح حفتر، أنه “بالنسبة لبداية العملية السياسية فإننا نرى أنه لا حل سياسي للأزمة في وجود مجموعات إرهابية متطرفة لا تؤمن بالدولة، ومنهجها التكفير وقطع الرؤوس، ومرتبطة بإخطبوط إرهابي دولي، وأخرى ميليشياوية لا تتعامل إلا بالسلاح، خاصة وأنها تسيطر على العاصمة. الخطوة الأولى لأي حل سياسي تبدأ بالقضاء على هذه المجموعات ونزع سلاحها، وهذا هو ما نقوم به، عندها يمكن أن يتحاور الليبيون بكل هدوء وأريحية وحتما سيصلون إلى حل سياسي في زمن قياسي”.

