الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم في ليبيا

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى مساءلة المسؤولين عن جرائم الحرب في ليبيا، مشددا على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وان تكفل بوجه خاص ضمان حماية المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، بشأن القصف الذي استهدف منزلا في حي الفرناج وسط طرابلس، الاثنين، وخلف 3 قتلى من الأطفال من نفس العائلة.

وقال المتحدث إن الهجوم الأخير “أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء العنف المتصاعد في ليبيا. اننا نعرب عن عميق تعازينا لأسرة الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لأفراد الأسرة المصابين في الهجوم”.

وأشار إلى أن الوضع في ليبيا يستمر في التدهور، وقد تسبب هذا القصف وغيره من الغارات الجوية الاخيرة، التي نفذت في المناطق الحضرية في طرابلس وحولها، في مزيد من المعاناة للسكان الليبيين”.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده بعدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، داعيا جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال القتالية فورا والعودة إلى العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة، مؤكدا دعمه بقوة لعمل الممثل الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، لاستئناف العملية السياسية.

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