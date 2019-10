المتوسط:

أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن ” قوات الوفاق مشطت عمارات بمحور الخلة وتمكنت من بسط سيطرتها على مساحات جديدة بمحور عين زارة”.

وأضاف قنونو، في تصريحات صحفية له ، أن ” سلاح الجو نفذ اليوم 6 طلعات قتالية استهدف خلالها 4 آليات ومدرعة إلى جانب سيارة ذخيرة”.

The post قوات الوفاق: سيطرنا على مساحات جديدة بمحور عين زارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية