الحكومة المؤقتة تؤجل إقامة مشاريع جديدة بالجفرة للعام القادم

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة إسماعيل الشريف المشاريع المزمع تنفيذها من قبل الحكومة في الجفرة في كافة القطاعات خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

وأكد الثني على ضرورة التعجيل بالمشاريع التي تخص الصيانات وتأجيل الإنشاءات إلى العام القادم نظرا لقرب انتهاء السنة المالية.

وبحث الاجتماع إمكانية صيانة ملعب الجفرة البلدي وإدراجه ضمن المشاريع المستهدفة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

كما بحث آلية صيانة الدفعة الثانية من سيارات شركة الخدمات العامة بعد إتمام صيانة الدفعة الأولى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24