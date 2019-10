المتوسط:

زار وزير الخارجية بحكومة الوفاق الدكتور عبد الهادي الحويج محطة مترو ملبيك وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، تكريما لأرواح ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي كانت قد تعرضت لها بلجيكا،و أودت بحياة نحو 35 شخصا في واحدة من أعنف الهجمات الإجرامية التي ضربت أوروبا، و ذلك في مستهل زيارة رسمية له إلى الاتحاد الأوروبي بدعوة من المسئولين الأوروبيين .

و قال الحويج إن مثل هذا العدوان الإجرامي الجبان الذي يتنافى مع القيم الإنسانية المثلى لاحترام الحق المقدس في الحياة والتسامح والحرية والسلم، التي يتشبع بها الشعب البلجيكي، لن ينال من عزم بلجيكا و ليبيا في تكثيف جهودهما و تعاونهما لاجثتات الإرهاب و تجفيف منابعه و التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بقيم السلم و السلام و نبذ العنف و التضامن مع المجتمع الدولي في مكافحة كل أشكال الإجرام والعدوان والإرهاب.

وأضاف الحويج، أن “الشعب الليبي يعرف جيدًا ما معنى الإرهاب و نتائجه على تماسك المجتمع و الآلام التي يخلفها في نفسية الناس، حيث يخوض الجيش الليبي حربا دون هوادة ضد جماعات إرهابية متطرفة تريد أن تحكم سيطرتها على ليبيا و التحكم في مصيرها بقوة السلاح، في إشارة إلى المليشيات التي تسيطر على مقاليد الأمور في طرابلس بدعم مالي و لوجستي قطري و تركي”.

The post من بروكسل ..الحويج: الشعب الليبي يعرف جيدا معنى الإرهاب ونتائجه على المجتمع appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية