تسيير رحلة علاجية إلى إيطاليا لطفلة ووالدة عائلة “القشيرة” المصابتين جراء قصف منزلهما بالفرناج

أخبار ليبيا24

قام مركز الطب الميداني والدعم في طرابلس، اليوم الثلاثاء، بتسيير رحلة إلى إيطاليا لعلاج طفلة ووالدة عائلة “القشيرة” اللتان أصيبتا إثر قصف منزلهما بمنطقة الفرناج في طرابلس، والذي أودى أيضًا بحياة ثلاث فتيات من نفس العائلة يوم الإثنين.

وفنّد مركز الطب الميداني والدعم صحة الأنباء حول وفاة الوالدة، مؤكدًا أنها في طريقها إلى دولة إيطاليا لتلقي العلاج.

وأظهرت صور نشرها المركز ورصدتها أخبار ليبيا 24 عملية نقل الطفلة “شيماء” ووالدتها على متن طائرة إلى دولة إيطاليا.

وأقيمت ظهر اليوم الثلاثاء صلاة الجنازة على ثلاث فتيات شقيقات من عائلة “القشيرة” قُتلن جراء القصف على منزلهن في منطقة الفرناج بطرابلس.

وشيع عشرات المصلين جثامين الفتيات (ريحانة 4 سنوات–وهالة 5 سنوات–وبثينة 7 سنوات) حيث جرى دفنهن بمقبرة أبو عائشة الواقعة في سوق الجمعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24