أكد الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق عبد المالك المدني، أن ” القوات تمكنت من التقدم في محور الخلاطات وسيطرت على باقي عمارات المنطقة”.

وأضاف المدني ، في تصريحات له لقناة “الحرة” الأمريكية”، أن ” القوات تقدمت إلى ما بعد معسكر اليرموك، فيما نفذ سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق عدة ضربات جوية دمر خلالها عددا من الآليات وتجمعات للأفراد”.

