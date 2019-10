المتوسط:

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب،أنه ” لا صحة لانسحاب لقوات الجيش من ضواحي طرابلس”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات له ، أن “قوات الجيش تتمركز في المواقع نفسها ولم تفقدها منذ بدء المواجهات وأنها تستمر في استنزاف قوات الوفاق “.

The post الجيش: لا صحة لانسحاب القوات من ضواحي طرابلس ومستمرون في القتال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية