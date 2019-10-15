اخبار ليبيا الان

الزبيدي: عدم مشاركة تركيا في مؤتمر برلين يعني عدم حضور الميليشيات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد الأكاديمي الليبي محمد الزبيدي، رئيس قسم القانون بجامعة طرابلس سابقا، أن ” مؤتمر برلين  سيعقد بدون حضور أطراف ليبية وستتم دعوتهم في مؤتمر (برلين 2)”.

وأكمل الزبيدي، في تصريحات صحفية له ، أنه “بناء عليه سيتم إملاء ما يتم التوصل إليه في (برلين 1) على الليبيين من أجل التنفيذ فقط”.

وأوضح الزبيدي ، أن “عدم دعوة تركيا لحضور المؤتمر يعني عدم حضور المليشيات المسلحة، وبالتالي عدم التزام أي طرف بنتائج المؤتمر، فهي بمثابة ولي أمر حكومة الوفاق الليبية”.

The post الزبيدي: عدم مشاركة تركيا في مؤتمر برلين يعني عدم حضور الميليشيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك