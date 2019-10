المتوسط:

أكد الأكاديمي الليبي محمد الزبيدي، رئيس قسم القانون بجامعة طرابلس سابقا، أن ” مؤتمر برلين سيعقد بدون حضور أطراف ليبية وستتم دعوتهم في مؤتمر (برلين 2)”.

وأكمل الزبيدي، في تصريحات صحفية له ، أنه “بناء عليه سيتم إملاء ما يتم التوصل إليه في (برلين 1) على الليبيين من أجل التنفيذ فقط”.

وأوضح الزبيدي ، أن “عدم دعوة تركيا لحضور المؤتمر يعني عدم حضور المليشيات المسلحة، وبالتالي عدم التزام أي طرف بنتائج المؤتمر، فهي بمثابة ولي أمر حكومة الوفاق الليبية”.

The post الزبيدي: عدم مشاركة تركيا في مؤتمر برلين يعني عدم حضور الميليشيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية