غدامس على موعد مع حملات نظافة واسعة

عقد بقاعة ديوان بلدية غدامس اجتماع موسع ضم كلا من مكتب خدمات النظافة وجهاز الحرس البلدي وجهاز تنمية وتطوير غدامس ومكتب الإصحاح البيئي ومكتب خدمات التعليم ببلدية غدامس.

وتمحور الاجتماع حول مشكلة تراكم القمامة بالعديد من الأماكن العامة على نطاق البلدية الذي تسبب في ظهور العديد من المشاكل البيئية والصحية بالإضافة إلى تشويه المنظر العام للمدينة.

وخلص الاجتماع بالتوصية بالعديد من المقترحات التي من شأنها التقليل من انتشار هذه الظاهرة والحد منها وأيضا العمل على التوعية وتوفير الإمكانات وإطلاق حملات النظافة على مستوى مدارس وميادين وشوارع البلدية.

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