مجلة ناشيونال جيوغرافيك الأميركية: ليبيا ضمن أسوء الدول التي تعيش بها المرأة

صنفت مجلة ناشيونال جيوغرافيك الأميركية، الثلاثاء، ليبيا ضمن أسوأ الدول التي يمكن أن تعيش بها المرأة في العالم، خلف كل من النيجر وتشاد والسودان.

وحلت ليبيا في المرتبة 158 في الترتيب العام لمؤشر “المرأة، السلام والأمن”، الذي أعدته المجلة بشراكة مع ‘معهد جورج تاون للنساء’، وشمل 167 بلدا عبر العالم.

وتقيس المؤشرات، التي تبني عليها ناشيونال جيوغرافيك ترتيبها السنوي، مستوى مشاركة المرأة في الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مستوى الشعور بالأمان وإمكانية التعرض للعنف، وتجارب التمييز ضد النساء.

