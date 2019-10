حفتر: غسان سلامة لا يملك صلاحيات لفرض أي رؤية وليس لديه عصا سحرية

المتوسط:

أكد القائد العام للجيش خليفة حفتر ، أن ” المبعوث الأممي غسان سلامة بذل مجهودا كبيرا وواجه صعوبات وعراقيل عديدة في أداء مهمته، ربما لم يكن يتصورها في بداية عمله كمبعوث أممي”.

وأضاف حفتر، في تصريحات له مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ” غسان سلامة لا يملك الصلاحيات لفرض أي رؤية، وليس لديه عصا سحرية، ووجد أمامه اتفاق الصخيرات الذي وضع له إطارا محدداً لا يمكنه تجاوزه، كما أنه اصطدم في مراحل سابقة بانقسام في الموقف الدولي حول الأزمة الليبية. كما واجه أيضا أفراداً ومجموعات مستفيدة من حالة الفوضى وتعمل بأقصى إمكاناتها لعرقلة أي تسوية سياسية”.

وأوضح حفتر، أن ” سلامة حاول بكل جهده توظيف خبرته ودبلوماسيته في تنفيذ برنامجه الذي طرحه أمام مجلس الأمن عند استلامه مهامه كمبعوث أممي، لكن الظروف لم تكن سهلة، وهو بلا شك يعرف جيدا من هي الأطراف التي تعرقل مساعيه لإيجاد تسوية سياسية سلمية، ويدرك جيدا موقفنا ومبادئنا الوطنية، وأننا نتعامل معه بكل شفافية ومصداقية، وندعم جهوده الرامية لإيجاد حل للأزمة”.

