محلل سياسي: ألمانيا أدركت أن فرنسا ومصر والإمارات قادرين على إحداث تغيير في ليبيا

أكد المحلل السياسي الليبي طارق ميجريسي ، أن “دخول ألمانيا مؤخرا في القضية الليبية هو تغيير محتمل في قواعد اللعبة، فتدخل برلين يعد نادرا في السياسة الخارجية لشمال أفريقيا”.

وأضاف ميجريسي، في تصريحات له ، أنه “لا يعني انعقاد المؤتمر شيء، فقد اعتاد الليبيون الاجتماع على طاولة المفاوضات لكن لا شيء يتغير.. تتصاعد التصريحات ثم تنتهي دون حلول حقيقية.”

واعتبر المحلل الليبي أن ألمانيا منحت تقديرا ومكانة كبيرة لكل من فرنسا ومصر والإمارات بدعوتها للمشاركة بالمؤتمر الذي يبحث سبل الحل السياسي للأزمة الليبية، لافتا إلى أن الدول الثلاث قادرة على إحداث تغيير إيجابي حقيقي في الأزمة الليبية.

