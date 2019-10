المتوسط:

أكد الأكاديمي التونسي والباحث في الشؤون الإستراتيجية علية العلاني، أن ” أهم التحديات الداخلية التي يواجهها الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد تغيير النظام السياسي ومعالجة مشكلة الأمن القومي من جذورها وضرورة توفير الأمن الشامل الفكري والاجتماعي إضافة إلى محاربة الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.

وعن التحديات الخارجية قال العلاني ، في تصريحات له، إن ” قيس سعيد عليه أن يجعل تونس تلعب دور رئيسي في السياسة الخارجية وخاصة المواضيع الإقليمية ولعب دور الوسيط في الملف الليبي”.

وكان الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد قد أكد أن أولى جولاته الخارجية ستكون الجزائر وأنه يتمنى زيارة ليبيا.

The post أكاديمي تونسي: قيس سعيد عليه أن يجعل تونس تلعب دور وسيط في الملف الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية