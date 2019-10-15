مصدر يكشف ما حدث في مدينة مرزق

أخبار ليبيا24

أوضح مصدر مطلع أن ما حدث في مدينة مرزق اليوم الثلاثاء تحديدا هو أنه عند حدود الساعه 7 مساءا دخلت كتيبة “خالد بن الوليد” التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى المدينة وأثناء دخولها تعرض رتلها إلى الرماية.

وأضاف المصدر المطلع أن الرماية التي تعرضت لها الكتيبة من قبل مجموعة المدعو “أبوبكر السوقي” إحدى مجموعات ما تعرف بـ “قوة حماية الجنوب” التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأشار المصدر إلى أنه نتج عن الرماية إصابة جندي فاضطر حكماء ومشايخ التبو إلى التدخل بحكم أن المدينة لا يوجد بها إلا “التبو” وذلك لأجل فض النزاع ودخول الكتيبة إلى المدينة.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه إلى الآن لاتزال كتيبة “خالد بن الوليد” تتمركز في داخل مدينة مرزق.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو لدخول رتل تابع لكتيبة “خالد بن الوليد” من بوابة المدينة الشرقية وترحيب الأهالي بهم.

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