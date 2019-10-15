مصدر رفيع: مقتل العقيد سالم الغزوي آمر “الكتيبة 144” بمحور اليرموك

أكد مصدر عسكري مسؤول رفيع المستوى في تصريحات اعلامية وفاة العقيد سالم الغزيوي آمر الكتيبة 144 التابعة للواء التاسع ترهونة ، مساء الثلاثاء، في اشتباكات محور اليرموك والذي شهد مواجهات عنيفة.

ولم يشر المصدر إلى مزيد من التفاصيل.

واندلعت الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق والمسلحين الموالين لها في محور طريق مطار طرابلس، كما اندلعت اشتباكات بعدد من المحاور.

وكان ناطق قوات حكومة الوفاق “عبدالمالك المدني” قد أعلن تقدم القوات إلى ما بعد معسكر اليرموك، وتنفيذ سلاح الجو التابع للوفاق عدة ضربات جوية دمر خلالها عددا من الآليات وتجمعات للأفراد”.

وأضاف أن قوات بركان الغضب تمكنت من التقدم في محور الخلاطات وسيطرت على باقي عمارات المنطقة.

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