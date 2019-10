قيس سعيد: من المهم العمل المشترك مع ليبيا بما يخدم مصلحة البلدين

المتوسط:

أجرى رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري”، مكالمة هاتفية الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية التونسية المُنتخب “قيس سعيد”.

وهنأ رئيس المجلس الاستشاري للدولة الرئيس التونسي على كسبه ثقة الشعب التونسي وانتخابه وفوزه في الاستحقاق الرئاسي، وأشاد بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديمقراطي.

كما أعرب المشري عن تمنيه خروج بلادنا سريعا من هذه الأزمة وسلوك ذات المسار، وتطلعه لتنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جهته عبّر رئيس الجمهورية التونسية المنتخب عن سروره بالمكالمة، مؤكدا على أهمية تحقيق تواصل مباشر ومستمر مستقبلاً مع ليبيا بما يخدم مصلحة البلدين.

