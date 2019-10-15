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«أركان الوفاق» تحدد موعد البدء بالبرنامج التدريبي الخاص بالقوة المساندة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حددت رئاسة الأركان العامة للجيش بحكومة الوفاق الوطني، شهر نوفمبر المقبل موعدا للبدء بالبرنامج التدريبي الخاص بالقوة المساندة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الأركان ليل الثلاثاء إن رئيس الأركان الفريق محمد علي المهدي، اجتمع بوزير العمل المفوض بحكومة الوفاق وبحث معه «اعتماد البرنامج التدريبي الخاص بالقوة المساندة».

بالصور: رئيس «أركان الوفاق» الفريق المهدي يزور حرس الحدود

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن البرنامج التدريبي يأتي تأكيد على التوصيات الختامية للندوة التي نظمتها رئاسة أركان الجيش بحكومة الوفاق في سبتمبر الماضي حول تنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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