اجتماعات أمنية وسياسية تبحث إمكانية تسليم سلاح المجموعات المسلحة للجيش

كشفت مصادر سياسية، أن 90 نائبا من مجلس النواب، سيعقدون اجتماعا غدا الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت المصادر لصحيفة “العرب اللندنية”، أن الاجتماع سيبحث ملف المجموعات المسلحة في طرابلس، وإمكانية تقديم الضمانات لقادتها لأجل تسليم أسلحتها للقيادة العامة للجيش الوطني.

وأشارت المصادر في سياق حديثها عن المستجدات السياسية في ليبيا، أن شخصيات اجتماعية عقدت اجتماعا في تونس، برعاية منظمة الحوار الإنساني، ووصفت الاجتماع بأنه كان ليبيًا ليبيًا.

وأكدت المصادر السياسية للصحيفة، أن التحضيرات الحالية في ليبيا، لمعالجة الأزمة السياسية، تشهد حراكا موازيا في عدّة ملفات، وأن جينيف ستشهد مؤتمرا مماثلا سيكون ليبيًا ليبيًا، نهاية الشهر الجاري، على مستوى سياسي، استباقا لمؤتمر أمني سيُعقد في برلين في 21 من أكتوبر، دون حضور ليبي.

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