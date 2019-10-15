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فتح باب تسجيل الدورة الثانية من امتحانات التعليم الأجنبي (O Level) و(A Level) الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت المركز الوطني للامتحانات، الانتهاء من إعداد استمارات درجات وتقديرات طلاب وطالبات مدارس التعليم الأجنبي الذين أجروا امتحانات معادلة شهادتي التعليم المتوسط (O Level)، والثانوي (A Level) العامة والمتخصصة في شهر يوليو الماضي تمهيدا لتوزيعها الأسبوع المقبل.

وأكد المركز في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، «فتح باب التسجيل نهاية الأسبوع المقبل لامتحانات التعليم الأجنبي في دورته الثانية نوفمبر المقبل».

ولفت إلى أنه يحق للطلاب الناجحين التقديم للكليات التي يرغبونها بالجامعات الليبية عن طريق المركز الوطني للامتحانات أسوة بالطلبة الليبيين الناجحين بالدور الثاني للشهادة الثانوية للعام 2018- 2019.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • عضو في الادارة الليبية العامة للامن الخارجي .:
    بالله ننوه الجميع – على المؤسسات العامة الابتعاد عن الكتابة اللافتات باللغة الانجليزية او الفرنسية او الإيطالية – والتأكيد عاى كتابة العناوين للموسسات او الاجتماعات باللغة العربية لغة الان لغة القران الكريم –
    التن توجد معلومات مؤكدة على الغزو الثقافي والفكري والديني داخل المؤسسات التعليميةًوالموسسات الحكومية والاجتماعات بصفة عامة – تاكيد اللغة العربية كعنوان داءم للدولة الليبية – يدعم الموقف الثقافي والهوية الليبية العربية من الاندثار او التشويه . ويجب التعميم على كل الدوائر الحكومية بالمناطق الليبية .

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