مدير مركز طبرق الطبي : وقعنا توأمة مع مستشفى “بواتيه” الجامعي في فرنسا

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي لـ”أخبار ليبيا24″ لقد وقعنا توأمة مع مستشفى “بوتيه” الجامعي في فرنسا.

وأضاف الجالي :”بلدية “بواتيه” الفرنسية بها مستشفى “بواتيه” الجامعي وهو من أكبر المستشفيات الفرنسية الذي تجرى فيه حوالي 150 عملية جراحية يومياً في كل التخصصات”.

وأوضح مدير المركز أن هذا المستشفى وقبل فبراير 2011 تولى إدارة مركز بنغازي الطبي في بنغازي وعملوا فيه لفترة من الزمن حتى قيام ثورة 17 فبراير وبعد أن عمت الفوضى في ليبيا غادروا مدينة بنغازي.

وأكد أنه أصبحت هناك علاقة وطيدة مابين مستشفى “بواتيه” الفرنسي مركز بنغازي الطبي حتى أصبح المستشفى الفرنسي يقدم كل المساعدات من معدات وأجهزة ودورات تدريبية إلى مستشفى 1200.

ويتابع الحالي :”شاءت الظروف أن وفدًا فرنسيًا جاء إلى مدينة طبرق لزيارة المقبرة الفرنسية احتفالاً بمرور 100 عام على انتصار الفرنسيين في معركة بئر حكيم الشهيرة، وقد كان ذلك الاحتفال بحضور عميد بلدية طبرق آن ذاك الناجي مازق والذي قدمني للملحق العسكري الفرنسي”.

ويقول مدير المركز :”أشرت أثناء اللقاء على دعم المستشفى الجامعي الفرنسي لمركز بنغازي الطبي وكنا سعداء بهذا الدعم و طالبناهم بأن يعم الدعم لعدد من المستشفيات الليبية منها مركز طبرق الطبي”.

ويذكر الجالي :”طالبنا منهم أن يكون الدعم عن طريق وزارة الصحة حتى يعم عدد من المستشفيات التي تمر بنفس الظروف وأن يكون مركز بنغازي الطبي في مقدمتها ويستفيد من الخدمات المقدمة له ولانعترض على ذلك”.

وأضاف :”تم استدعائي عن طريق الخارجية الفرنسية وجدت أن المستشفى الفرنسي قام بتوزيع عدد 6 أطباء أخصائيين للمنطقة الغربية و6 أطباء أخصائيين للمنطقة الشرقية وعقدنا اجتماعًا في تونس مع السفيرة الفرنسية”.

ويواصل مدير المركز حديثه :”تحدثنا مع أحد الأطباء الفرنسيين الكبار لوضع النقاط الأولى في هذه التوأمة مابين مركز طبرق الطبي ومستشفى “بواتيه” الفرنسي وسوف نتبادل الزيارات وسوف تكون لهم زيارات لأكبر الأطباء في هذا المستشفى في كل التخصصات لإجراء عديد العمليات الجراحية في مركز طبرق الطبي كذلك مركز بنغازي الطبي” .

وأكد بالقول :”سيتم إجراء عمليات دقيقة في مركز طبرق الطبي خلال الأسابيع القادمة وسيتم تدريب عديد من أطباء المركز في فرنسا”.

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