فرع الهلال أجدابيا ينظم ورشة تدريبية حول إعداد المقترحات وتقديمها

انطلقت ورشة تدريبية بفرع الهلال الأحمر أجدابيا بعنوان “كيفية إعداد المقترحات وتقديمها”، بمشاركة مديري ورؤساء االأقسام ومتطوعي الفرع.

وأوضح رئيس مكتب الشباب والعمل التطوعي بالفرع عبدالرؤوف التاجوري، إن الورشة استهدفت 35 متطوعاً، ضمن خطة الإدارة التدريبية المدرجة في برامج تدريب المتطوعين خلال هذا العام 2019، في عدة مجالات استعداداً للإحتفالية الكبرى بمناسبة مرور 44 عاماً على تأسيس الهلال الأحمر أجدابيا.

من جهته، أشار مدير الفرع والورشة منصور عاطي، إن الدورة تهدف إلى تحسين مهارات المتطوعين وزيادة معارفهم، حول كتابة المقترحات وتقديمها بالشكل المطلوب، للجهات التي تسعى لتقديم الإمكانات والدعم.

وأضاف عاطي، أن الدورة تستمر لمدة يومين وتشمل جانبين نظري وعملي سيتم فيها كتابة مقترحات من قبل المتدربين وتقييم مدى قدراتهم وكفاءتهم في هذا المجال.

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