المشري يهنئ قيس سعيّد بفوزه في الانتخابات الرئاسية في تونس

هنأ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس الجمهورية التونسية المُنتخب قيس سعيد، بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لآوانها.

وأشاد المشري خلال المكالمة الهاتفية مع سعيّد، على ثقة الكشعب التونسي وانتخابه وفوزه في الاستحقاق الرئاسي، وبتمسكه بالمسار الديمقراطي.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن أمنياته بانتهاء الأزمة الليبية، والمضي قدما نحو المسار الديمقراطي وتطلعه للتعاون المشترك بين ليبيا وتونس.

من جهته عبّر رئيس الجمهورية التونسية المنتخب، قيس سعيّد، عن سروره بالمكالمة، مؤكدا على أهمية تحقيق تواصل مباشر ومستمر مستقبلاً للعمل المشترك على ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

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