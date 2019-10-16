الجيش الليبي يبدأ في تأمين مرزق تمهيدا لعودة الأهالي

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، إن وحدات الجيش دخلت مدينة مرزق من بوابتها الشرقية في الساعة الـ8 من مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أنها تعمل الآن على تأمين كافة أحياء المدينة تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح المحجوب، أن آمر المنطقة العسكرية الجنوبية بلقاسم الأبعج، عقد اجتماعات مع المكونات الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية ككل، ومرزق على وجه الخصوص، واتخذت من خلالها العديد من الإجراءات الاجتماعية والأمنية والإدارية وإجراءات خاصة بإصلاح الضرر وعودة الأهالي إلى المدينة.

وتابع: “المراحل الأساسية التي أخذتها الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة هي تأمين المدينة جيداً، ومنع أي خروقات أمنية قد تهدد سلامة المواطنين، ثم البدء في عودة الأهالي لأحيائهم بتوفير سكن لمن تضرر سكنه والعمل على عودة الكل لسكنهم وأحيائهم”

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