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هيئة الاستثمار العسكري تعلن عن مشاريعها الجديدة وموعد تنفيذها

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم اجتماع موسع بمقر قيادة منطقة طبرق العسكرية، بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية اللواءهاشم بورقعة، ووزير المواصلات بالحكومة المؤقتة، ومندوب عن الاستثمار العسكري ورئيس بلدية منطقة طبرق ومدير مكتب استخبارات طبرق وآمر القاعدة البحرية طبرق وضباط المنطقة والمهندسين والفنيين بمنطقه طبرق.

وتم خلال الاجتماع، على الاتفاق النهائي للخطوات الأخيرة، لإنشاء الطريق الرابط بين منطقة مساعد وقاعدة جمال عبدالناصر وصيانة الطريق الرابط بين منطقة مساعد طبرق.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية، أن تنفيذ العمل سيتم خلال الأسابيع القادمة، بإشراف وتنفيذ هيئة الاستثمار العسكري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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