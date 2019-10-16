 مركز طبرق الطبي يستلم جهاز التصوير المقطعي من صحة المؤقتة

استلمت إدارة مركز طبرق الطبي، جهاز التصوير المقطعي “CT scan”، مقدما من وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة.

وأوضحت إدارة المركز، عملية التسليم حضرها مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي.

من جهة أخرى، أكد الجالى أن حجم تعاقدات الحكومة المؤقتة داخل مركز طبرق الطبي تقدر بقرابة 26 مليون دينار ليبي لعدة مشاريع و توريدات مهمه.

وأوضح مدير المركز في تصريح لمكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، أن المشاريع و التوريدات، هي ” محطة لإنتاج غاز الأكسجين، وشبكة غازات طبية داخل أقسام المركز، ومنظومة مصاعد حديثة، ومحرقة طبية صديقة للبيئة، ومولدات كهربائية، ومحطة ضخ مياه داخل أقسام المركز، ومغسلة حديثة، ومطبخ حديث متكامل، ومنظومة تكييف مركزي حديث، ومنظمات كهربائية Ups، وصيانة الأنارة الخارجية.

وأشار مدير عام مركز طبرق الطبي، أن الحكومة المؤقتة عبر وزارة الصحة قدمت مشاريع كبيرة للمركز، منها “توسعة قسم الأسعاف وقسم النساء والولادة وصيانة شاملة للمركز الطبي من طلاء و تغير للأبواب و النوافذ .

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