وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة الهادي الحويج يصل مقر البرلمان الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، وصول وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، إلى مقر البرلمان الأوروبي، بناءًا على دعوة رسمية، من أعضاء البرلمان الأوروبي، لإجراء مباحثات رسمية بين ليبيا والبرلمان الأوروبي.

وأوضحت الوزارة، أن زيارة الوزير تأتي ضمن المساعي الخارجية الليبية في الحكومة المؤقتة، لوضع الشركاء الأوروبيين على حقيقة ما يحدث في ليبيا، ومساعي الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب واستقرار ليبيا.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الزيارة الرسمية للوزير الهادي الحويج، سيوضح مسألة الشرعية في ليبيا، عبر مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، والقوات المسلحة المتمثلة في القيادة العامة للجيش الوطني، والمشير خليفة حفتر.

وأضافت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، أن الوزير سيقدم دعوة للاتحاد الأوروبي، للتعاون مع الشريك الحقيقي في مكافحة الإرهاب في ليبيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة، مقطع فيديو يُظهر لحظة وصول الوزير الهادي الحويج، لمقر البرلمان الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية