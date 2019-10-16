قوة مكافحة الإرهاب تلقي القبض على إرهابي من عناصر داعش في سرت

أعلنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق، القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية، بمدينة سرت، بعد تتبعه لفترة من الزمن، وإعداد كمين محكم له بالتعاون مع قوة حماية وتأمين سرت، وتم تنفيذ العملية وإلقاء القبض عليه، يوم الاثنين الماضي، الموافق الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

وأوضحت القوة عبر صفحتها على الفيسبوك، أنها أحالت الإرهابي للنيابة العامة، للتحقيق

وأشارت قوة مكافحة الإرهاب، في تقريرها، أنها تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين من تجار عصابات تهريب البشر والهجرة غير القانونية، يحملون الجنسية السودانية.

وأضافت القوة، أن عملية القبض على تجار عضابات تهريب البشر، تمت بالتنسيق مع النيابة العامة، وأنهم كانوا يتحركون بين طرابلس والخمس ومصراته، لغرض تهريب البشر لأوروبا، وأنها قدّمتهم للنيابة العامة لإحالتهم للتحقيق.

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