مطالبات حقوقية وإنسانية متواصلة لإنقاذ القافلة الطبية المختطفة

تقرير 218

لا جديد يُذكر في ملف القافلة الطبية المختطفة، التي تتكون من ستة أطباء، وكانت في طريقها لمدينة غدامس، لتقديم خدماتها الطبية التطوعية، حتى اللحظة، ولا تصريحات رسمية للمؤوسسات الرسمية في الحكومتين، الوفاق والمؤقتة، حول ملابسات الحادثة، والمساعي لفكّ اختطافهم.

وكانت المحاولات الأولى للفت انظار المؤسسات الرسمية للحادثة، من الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفى غدامس العام، والمجلس البلدي غدامس، الذي أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة طوارئ خاصة بمتابعة المختطفين، وإمكانية إطلاق سراحهم في أقرب وقت.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها، بعد اختطاف 6 أطباء من قبل مسلحين بالقرب من مدينة الزنتان، ضمن قافلة طبية كانت في طريقها إلي مدينة غدامس في مهمة عمل إنسانية لتقديم الخدمات الطبية لمستشفى غدامس العام.

وفي محاولة جديدة، من زملاء الأطباء المختطفين في ليبيا، تم إنشاء صفحة باسمهم تحت عنوان “الحرية لأطباء القافلة الطبية غدامس”، طالبوا من خلالها، تقديم المساعدة لأجل إطلاق سراح الأطباء المختطفين الذين كانوا، في مهمة إنسانية في مساعدة أهلهم بمدينة غدامس والمناطق المجاورة لها.

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