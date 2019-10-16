حملة شوارعنا لتطويع مخلفات السخانات‎ في هون

قام شباب العمل التطوعي بمدينة هون ببلدية الجفرة بإعادة تدوير وتطويع مخلفات سخانات المياه بأحجامها المختلفة والاستفادة منها كسلال لوضع القمامة في بعض الأماكن العامة خصوصاً المدارس ورياض الأطفال والشوارع.

وقال المشرف العام للحملة السنوسي علي عبدالعاطي لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” في الجفرة إن هذا العمل تم انجازه تطوعا من شباب الحملة سواء بالطلاء او اللحام او الهندسة للشكل العام للسلة، وقد تم حتى الان صنع اكثر من 60 سلة كدفعة اولى لتوزيعها على الاماكن العامة، مشيرا الى انها تحمل شعارات ورسوماً وكتابات تحث على النظافة العامة لترسيخها في أذهان الأطفال ونشر الوعي لدى العامة من الناس.

من جهة أخرى يواصل شباب العمل التطوعي حملات طلاء الأرصفة وصيانة وردم الحفر في الطرق العامة والفرعية وكذلك إقامة مطبات في بعض الطرق داخل الشوارع للحد من سرعة السيارات حفاظا على سلامة المارة وخصوصا الاطفال.

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