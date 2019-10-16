بلدي زليتن يقترح إنشاء مكب للقمامة بمساحة 30 هكتاراً‎

في إطار متابعة مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” لموضوع مشكلة تكدس القمامة في زليتن والمكب الموجود بها والمشاكل التي يعاني منها سكان منطقة ماجر وما جاورها من انبعاث الروائح الكريهة والمسببة لعديد من الأمراض، أوضح مصطفى بن عائشة عضو المجلس البلدي بزليتن ومتابع لملف المكب أن المجلس البلدي يسعى لوضع الحلول لمعالجة هذا الموضوع وذلك بشراء قطعة أرض مجاورة لهذا المكب في حدود 2 هكتار حتى تقوم بعدها شركة الخدمات بعملية التجهيز والسياج وعملية حفر البئر في المكب ومن ثم معالجة القمامة ودفن القمامة الواردة إلى إنشاء المكب الجديد حتى يصبح المكب مرحليا لمرحلة الفرز الأولية.

كما أشار بن عائشة في تصريحه لوسائل الإعلام إلى أن المجلس البلدي بزليتن قدم مقترحاً متكاملاً للمكب يتضمن موقعاً عاماً لإنشاء مكب جديد على مساحة 30 هكتاراً في منطقة جنوب زليتن إلى وزارة الحكم المحلى وذلك لدراسته وبعدها ستكلف هذه الوزارة إحدى الشركات لتنفيذ هذا المشروع.

وأضاف أن هناك تنسيقاً مع كل من شركة الخدمات وأهل المنطقة المجاورين لهذا المكب وذلك بمعالجة وقتية لمعالجة النيران وانبعاث الروائح الكريهة.

كما أوضح عضو المجلس البلدي في تصريحه أن شركة الخدمات بزليتن تقوم حاليا بأعمال التنظيف والردم، منوها أن هناك مشاكل تواجه سير هذا العمل أهمها انبعاث الروائح الكريهة وذلك بسبب قيام عدد من المواطنين بحرق القمامة.

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