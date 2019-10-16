اكتشف 10 معلومات عن الفرناج

1) الفرناج هي من أكبر الضواحي في منطقة سوق الجمعة بطرابلس وهي معروفة بأنها نبض العاصمة وبوابة عين زارة

2) يحدها من الشمال منطقتا زناتة وراس حسن ومن الشرق الحشان والسبعة ومن الغرب الهضبة وصلاح الدين ومن الجنوب عين زارة

3) كما أن جامعة طرابلس (الفاتح سابقا) تقع في حي الفرناج بسوق الجمعة وتبعد عن وسط مدينة طرابلس حوالي 6 كيلومترات

4) جميع طرق الفرناج بما فيها الحي الجامعي تؤدي إلى مركز العاصمة طرابلس وتقع في جنوب سوق الجمعة.

5) توجد بالفرناج كثافة سكانية مهمة وتعتبر مركزاً تجارياً دائماً كما توجد بها سوق مجمعة وعيادة الفرناج المتعددة الاختصاصات والمعهد الوطني للإدارة وغيرها من المؤسسات المهمة

6) توجد فرقة الإسناد الخاصة الثانية بالفرناج وهي تابعة لوزارة داخلية الوفاق، وقد كانت فقدت بعض عناصرها من بينهم عدنان الشيباني الذي اغتيل في 21 سبتمبر 2013، وهي من الفرق المتهمة بارتكاب جرائم في حق المدنيين

7) عرفت الفرناج بوجود عدد من الإرهابيين داخلها ففي ديسمبر 2015 اعلنت قوة امنية تابعة للحكومة الليبية الموازية في طرابلس عن مقتل قيادي في تنظيم داعش وهو عماد القماطي آمر سرية التوحيد في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليه في منطقة الفرناج بالعاصمة وتوقيف عضو بالتنظيم المتطرف تونسي الجنسية وهو جهاد شندول

8) بسبب كثافتها السكانية وحركتها التجارية سعت الميليشيات الى استعمال الفرناج كمنطقة لتخزين الأسلحة وإقامة عناصر إرهابية تقاتل الى جانب ميليشيات الوفاق

9) يوم الإثنين 14 أكتوبر 2019 نفذ الجيش الوطني عملية دقيقة استهدف من خلالها غرفة عمليات تركية في الفرناج ما أدى الى مقتل مهندسين تركيين وعدد من عناصر الميليشيات وفق مصادر الجيش الليبي

10) بعد العملية مباشرة قامت الميليشيات بقصف عشوائي أدى الى دمار مسكن ومقتل ثلاث بنات صغيرات بهدف إلصاق التهمة بالجيش الوطني وتأليب الرأي العام المحلي والخارجي عليه

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