المشري يطالب السراج بدعوة مجلس الأمن إلى فرض حظر للطيران العسكري

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر للطيران العسكري فوق الأجواء الليبية، حماية للمدنيين.

وقال المشري إن القصف الذي استهدف منطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، «يتطلب إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل»، حسب صورة من خطابه إلى السراج، المنشورة على صفحة مجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأكد أن حوادث قصف المباني المدنية والخدمية نفذتها «طائرات أجنبية» تدعم قوات القيادة العامة، منوها بأن «الصمت الدولي حيالها يشجع على استمرارها؛ ما سيفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية».

وأصاب قصف بالطيران الحربي أمس منزلا في منطقة الفرناج بطرابلس، ما أسفر عن مقتل ثلاث طفلات، وقد اتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الطيران التابع للقيادة العامة بالوقوف وراء القصف، حسب تصريحه خلال زيارته موقع القصف.

وبدورها، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الغارة، منددة بما وصفته بـ«الاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء»، وقالت في بيان أمس، إن «الهجوم أودى وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات من نفس الأسرة، دُفنّ تحت أنقاض مسكن دمرته الغارة، كما أصيبت فتاة أخرى من نفس الأسرة وأمها، وتفيد التقارير بأن القصف نفذته طائرة مقاتلة تابعه لقوات (الجيش الوطني الليبي)».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا