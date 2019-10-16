ضبط شخص يبيع المخدرات والخمور في حي بوهديمة ببنغازي

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تمكنت عناصر البحث الجنائي ببنغازي من يضبط تشكيل عصابي متلبسًا يقوم بالاتجار بالمواد المُخدرة والمُسكرة في منطقة بوهديمة.

وأفاد الإعلام الأمني لمديرية أمن بنغازي أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات من مصادر خاصة تفيد بقيام شخص بشكل يومي وعلني بالاتجار بالمواد المخدرة نوع (حشيش) وكذلك المواد المسكرة.

وأضاف، “على الفور تم تكليف وحدة التحريات بقسم قسم البحث الجنائي بالمديرية لجمع المزيد من المعلومات وتحديد المكان لضبط الشخص الأول متلبساً بعملية الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بإعداد كمين وخطة مُحكمة للدخول والخروج عند القبض لضبطه متلبساً بكمية من المواد المُخدرة”.

وأوضح، “بتفتيش المركبة المستخدمة لممارسة نشاطهم غير مشروع ضبط بداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة والمواد المُسكرة، حيث تبين اخفاء 750 قطعة حشيش (ما يعادل 3كيلو) و90 قنينه سعة نصف لتر بها مواد مسكرة”.

وقال، “عند دخول الكشك المجاور لهم قام الذي برفقة الشخص الأول بالرماية على الأعضاء بواسطة بندقية نوع “كلاشن كوف” ولكن بفضل الله تمت السيطرة على الوضع والرجوع رفقة المجموعة بالكامل إلى مقر القسم”.

وعند الاستدلال مع الأول اعترف بقيامه ببيع المواد المذكورة مع شخص ثاني كما اعترف أيضا بوجود مساعدين آخرين لجلب المواد وقصّها وبيعها، حيث يقومان بجلب المواد المخدرة وبدوره يقوم بتجهيزها وبيعها وتسليم المبلغ المالي.

كما اعترف أنه يقوم بأخذ 100 دينار يوميًا مقابل كل عملية بيع المخدرات، كما اعترف استدلالاً انه يقوم ببيع المواد المخدرة والمسكرة منذ فترة طويلة لصالح الشخص الثاني ويعاونه الثالث والرابع. تم إحالته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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