الحويج يدعو أوروبا للتعاون مع الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إن السلطات الشرعية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس النواب، والحكومة المؤقتة، والقوات المسلحة، وأبناء الشعب، يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم، في رسالة دولية بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له .

وأعرب الحويج خلال وضعه إكليلا من الزهور تضامنا مع ضحايا الهجمات الإرهابية بمحطة ميترو ملبيك، وسط بروكسل، أعرب عن أهمية التضامن وتحشيد الجهود المشتركة مع الشركاء الأوروبيين، لمكافحة ظاهرة الإرهاب، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع الشريك الحقيقي على الأرض في مكافحة الإرهاب.

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