انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والتكنولوجيا في براك الشاطئ

أخبار ليبيا24-خاصّ

انطلقت اليوم الأربعاء ببلدية براك الشاطئ فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والتكنولوجيا، والذي تنظمه جامعة سبها تحت شعار “نحو علوم وتكنولوجيا تواجه التحديات وتحقق التنمية”.

ويشارك في المؤتمر طلبة وأعضاء هيئة تدريس من جامعات مختلفة؛ بأوراق علمية وبحوث في مجالات العلوم التقنية والتطبيقية والهندسية وعلوم البيئة.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني للعلوم والتكنولوجيا، عبدالسلام المتناني، إن المؤتمر سيشهد عرض أكثر من مائة ورقة علمية، عكفت اللجنة العلمية على تقييمها وإجازتها للمشاركة في أعمال المؤتمر.

واضاف المتناني، أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة للبحاث والمهتمين بالمجالات العلمية والتكنولوجية، وخلق مساحة للتحاور واللقاء وتبادل الخبرات والتجارب.

وبيّن أن الأوراق المجازة ستحظى باهتمام اللجنة العلمية للمشاركة في محافل علمية محلية ودولية.

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