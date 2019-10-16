مديرية أمن منفذ امساعد تعلن عن إجراءات جديدة بشأن دخول الليبيين إلى مصر

ليبيا – أعلنت مديرية أمن منفذ امساعد البري أمس الثلاثاء عن عقد اتفاق جديد مع السلطات المصرية حول دخول الليبيين من المنطقة الغربية والجنوبية لليبيا إلى جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي عقده مدير منفذ امساعد البري برفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي بمنفذ أمساعد رمزي أيوب مع السلطات الأمنية المصرية بمنفذ السلوم التركيز على حزمة من النقاط.

وتم الإتفاق على حلحلة مشاكل المواطنين الليبيين الذين يقطنون بمناطق غرب وجنوب ليبيا والذين قد منعوا في فترات سابقه من دخول الأراضي المصرية بشرط أن يقوموا بالمرور على الأجهزة الأمنية بمنفذ امساعد للتأكد من بياناتهم وبعدها الدخول للجانب المصري بدون أي عوائق.

كما تم التأكيد على أحقية كل مواطن ليبي في أن يحمل معه مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار عند عبوره المنفذ المصري بشرط أن يقوم بإبلاغ السلطات المصريه بهذا المبلغ مسبقاً أما إذا زاد المبلغ عن ذلك سوف يعرض نفسة للمساءلة القانونية.

ونوّه مدير منفذ امساعد إلى استعداده لإستقبال مشاكل المسافرين التي تحصل داخل منفذ سلوم ويتعهد بحل أي عوائق قد تحصل معهم.