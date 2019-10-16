الكبير يبحث في واشنطن دعم قطاع النفط الليبي

‎شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، أمس الثلاثاء، في اجتماع رفيع المستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة دعم وتطوير قطاع النفط في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج في إطار خطة خماسية 2020-،2024 وتوفير الموارد المالية اللازمة، كما تم عرض لمحة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وأهم النتائج المتحققة والخطوات المطلوبة لتعزيز جهود مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالخصوص، إضافة إلى وضع آلية وإطار لتعزيز الشفافية في نشر البيانات.

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