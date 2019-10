وسط ترحيب الأهالي.. الجيش يدخل مدينة مرزق

المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة سوق الجمعة، اليوم الأربعاء، دخول كتيبة خالد بن وليد التابعة للجيش الليبي لمدينة مرزق من البوابة الشرقية، وسط ترحيب من الأهالي وفرار المليشيات.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكتيبة قامت بحملة مداهمات على أوكار الجريمة، وألقت القبض على عدد من أفراد ما يسمى قوة حماية الجنوب بعد محاولتهم الاعتداء على أفراد الكتيبة، فيما لاذ آخرون بالفرار.

