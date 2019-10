المتوسط:

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني بلجنة متابعة ملف الهجرة و المهاجرين، والتي يترأسها عقيد السيد العروسي مندوبا عن وزارة الداخلية، وبعضوية كل من

مندوب عن وزارة الخارجية.

مندوب عن وزارة العمل والتأهيل.

مندوب عن وزارة المواصلات.

مندوب عن جهاز المخابرات العامة.

والجدير بالذكر إن اللجنة تم تشكيلها بقرار من المجلس الرئاسي رقم (355) لسنة 2019م ، من أجل تذليل الصعاب والعراقيل في عملية الضبط و الإيواء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم، من أجل الحفاظ على الأمن القومي للدولة الليبية.

The post تفاصيل اجتماع “الشيباني” مع أعضاء لجنة متابعة ملف المهاجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية