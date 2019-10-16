قُطبا الاقتصاد الليبي يجتمعان في واشنطن

بعد مرور ساعات على تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، عقد أمس الثلاثاء اجتماع موسع في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية.

وضم الاجتماع شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين بينهم مساعدو وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الامريكية بالإضافة لممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمشاركة ليبية كبيرة ضمت محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالاضافة لوزيري المالية والتخطيط في حكومة الوفاق فرج بومطاري والطاهر الجهمي.

وتطرقت الأطراف المجتمعة بواشنطن لضرورة تطبيق الخطة الخماسية للرفع من معدلات إنتاج النفط في ليبيا التي ستطبق في الفترة مابين 2020 و2024 مع ضرورة توفير المصادر المالية وتسييلها لضمان تنفيذ المخططات.

وشدد الجانب الأمريكي على ضرورة تطبيق الشفافية في نشر البيانات واستعرض الجانب الليبي الأوضاع المالية والاقتصادية ومراحل الإصلاحات الاقتصادية وهي المواضيع التي ناقشتها أمس نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي بالإضافة لنقاشهم للتعديلات المقترحة لسياسة الدعم وتنشيط قطاع الاستثمار والمشاريع التنموية في ليبيا عبر وسائل متعددة، منها طرح صكوك مختصة لتحفيز النمو.

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