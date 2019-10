المتوسط:

خاض الجيش اشتباكات ٍ عنيفة في محاور عدة بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت غرفة العمليات أن الاشتباكات متواصلة ٌ منذ الأمس في منطقة المشروع وقرب معسكر حمزة وطريق المطار والخلة وقرب منطقة جوازات صلاح الدين، مشيرة إلى تقدم الجيش في عدد من المحاور، أمام تراجع ميليشيات الوفاق وفقدانها نقاطاً مهمة من تمركزاتها، حيث انسحبت بعض‏ كتائب لواء المحجوب عائدة ً إلى مصراته عبر طريق القربوللي.

