«الأرصاد»: طقس سيئ على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا سيئا على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي وبعض مناطق الوسط، مشيرا إلى احتمال سقوط أمطار من حين لآخر تصحبها خلايا سحب رعدية أحيانا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن تتراوح درجات الحرارة على كافة المناطق بين 25 و38 درجة مئوية، منوهة بأن حالة الطقس تلك مستمرة إلى يوم الجمعة.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس مغيم، مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، ومن المتوقع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الغربي آخر الليل والصباح الباكر.

الرياح شمالية شرقية ثم شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا طفيفا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

السحب تتكاثر على أغلب المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة مساء غد على الجبل الأخضر.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 31 و34 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل يوم الجمعة على مناطق مرزق والقطرون وغات وما جاورها.

وتكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء قليلة السحب، والرياح شرقية ثم جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية، وبعدها تسجل انخفاضا يوم الجمعة على أغلب المناطق.

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