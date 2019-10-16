الأرصاد تحذر من رياح قوية على ساحل خليج سرت

حذر المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية ستكون نشطة وقوية على ساحل خليج سرت، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز أن حالة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستشهد سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدا، الخميس، على طول الساحل، بينما تتراوح سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، حسبما ذكر المركز عبر موقعه الإلكتروني.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل اليوم، الأربعاء، إلى 1.50 متر على ساحل سرت. والبحر سيكون خفيف الموجه بوجه عام، قليل الاضطراب على ساحل سرت. بينما تبلغ درجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية، وستكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة يوم غد الخميس على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة.

والرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، على أن تكون سرعته ما بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الخليج. وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر ويصل إلى 1.75 متر على ساحل الخليج.

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل الخليج ودرجة حرارة سطح البحر بين 25 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا