روسيا تُطلق تحذيراً خطيراً بشأن ليبيا

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن ليبيا تواجه خطر التحوّل إلى قاعدة رئيسية للإرهابيين في شمال أفريقيا، في تحذير جديد من استمرار أمد الأزمة داخل البلاد، وتأثير ذلك على المنطقة بأكملها.

وتابع لافروف حديثه في تصريحات لوكالة “إنترفاكس” الروسية، قائلاً إن الصرع الدائر في شمال شرق سوريا جراء العملية العسكرية التي تشنها تركيا هناك، فتح المجال أمام عناصر من تنظيم داعش للانتشار في جميع أنحاء العالم.

تحذيرات الوزير الروسي تأتي بالتزامن مع تسليط المجتمع الدولي الضوء على التدهور الأمني والعسكري الذي تعيشه ليبيا، ومدى قدرته على استقطاب الإرهابيين الفارّين من سوريا، باعتبارها ملاذاً آمناً لهم في ظل ما تعيشه من صراعات جعلتها بيئة خصبة لنمو الجماعات المتطرفة.

وشدد وزير الخارجية الروسي أن الدول التي توفر ملاذا للمتطرّفين الذين يغادرون سوريا يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالهم، وهو ما فسّره مُراقبون على أنه تحذير غير مباشر لتركيا التي سبق أن اتهمها الجيش الوطني بسعيها لنقل إرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وأشار لافروف إلى أن موسكو ستشجع تنفيذ الاتفاقات بين دمشق والأكراد كما ستدعم التعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود.

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