خلال زياته لـ بروكسل.. الحويج يسلم رسالة عقيلة صالح إلى البرلمان الأوروبي

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، أمس الثلاثاء، بتسليم رسالة من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى رئيس البرلمان الأوروبي.

كما التقى الحويج-خلال زيارته الرسمية إلى بروكسل-مع عدد من البرلمانيين الأوربيين بمقر البرلمان الأوروبي، حيث ومن المقرر أن يعقد جملة من المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع مختلف الكتل السياسية الأوروبية.

وتأتي زيارة الحويج بناء على دعوة من البرلمان الأوروبي، حيث يقوم الحويج بجولة في بروكسل بهدف توضيح التحركات الدبلوماسية التي تنتهجها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة لتعريف العالم وأوروبا تحديداً بحقيقة الأوضاع في ليبيا.

وكان الحويج، قد أكد في وقت سابق على أهمية التضامن وتحشيد الجهود المشتركة مع الشركاء الأوروبيين لمكافحة ظاهرة الإرهاب، مشدداً على أن السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة والقوات المسلحة العربية الليبية وأبناء الشعب الليبي يحاربون الإرهاب نيابةً عن العالم في رسالة دولية بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له، داعياً الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الشريك الحقيقي على الأرض في مكافحة الإرهاب.

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