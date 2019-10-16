“الصحارى” يُنهي معاملات 600 بطاقة لأرباب الأسر

أهابت إدارة فرع مصرف الصحارى فرع عين زارة لكافة عملائه المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر بأن الإدارة قد أنهت 600 بطاقة، مطالبة إياهم بالتوجه إلى الفرع لاستلامها.

ومن جانبها شددت الإدارة العامة للمصرف على ضرورة التقيد ببعض الشروط ليتمكن العملاء من إتمام إجراءات الحصول على مخصصات الأرباب عبر الموقع الإلكتروني.

وتتضمن هذه الشروط كتابة اسم الفرع المراد المراجعة فيه بالإضافة لتوفر قيمة مالية قدرها 720 دينارا مقابل مخصص كل فرد وإدخال الرقم الوطني ورقم القيد والتأكد من صحتهما كما طالبت ادارة مصرف الصحارى على ضرورة التأكد من ربط شريحة الهاتف بالرقم الوطني.

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