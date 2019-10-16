الحويج يسلم رئيس البرلمان الأوروبي رسالة من المستشار صالح

ليبيا – سلم وزير خارجية المؤقتة عبدالهادي خلال زيارته للبرلمان الأوروبي رسالة من رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى رئيس البرلمان الأوروبي لتوضيح حقيقة الأوضاع في ليبيا.

الحويج إلتقى بحسب المكتب الاعلامي لخارجية المؤقتة برلمانيين أوربيين بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل ، مبيناً بأنه عقد جملة من المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع مختلف الكتل السياسية الأوروبية.

وفي ذات السياق وعند وصوله الثلاثاء إلى بروكسل وتضامناً مع ضحايا الهجمات الإرهابية بمحطة ميتروا ملبيك بوسط المدينة وضع اكليل من الزهور في موقع الهجوم الإرهابي، مؤكداً على أهمية التضامن و تحشيد الجهود المشتركة مع الشركاء الأوروبيين لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

كما شدد على أن السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقوات المسلحة وأبناء الشعب يحاربون الإرهاب نيابةً عن العالم في رسالة دولية بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له، داعياً الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الشريك الحقيقي على الأرض في مكافحة الإرهاب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية